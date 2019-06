© foto di Imago/Image Sport

Mark van Bommel tenta Arjen Robben. L'allenatore del PSV Eindhoven ha dichiarato a voetbalzone.nl di aver contattato l'esterno offensivo, che lascerà il Bayern dopo 10 anni: "C'è stata più di una telefonata. Lui sa che ci piacerebbe averlo con noi ma dobbiamo dargli tempo per decidere". Quella del PSV non è l'unica proposta ricevuta da Robben: anche il Groningen, club in cui l'olandese ha cominciato la sua carriera, lo ha contattato.