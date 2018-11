PSV, Viergever: "Serve migliorare. Ma abbiamo tenuto testa all'Inter"

Il difensore del PSV Nick Viergever ha parlato a De Volkskrant toccando anche l'argomento Champions League, con gli olandesi che sono nel gruppo con Inter, Tottenham e Barcellona: "Bisogna migliorare per essere in grado di raggiungere un determinato livello. Nonostante ciò, siamo stati in grado di gestire l'Inter e il Barcellona per ampie fasi di gara".