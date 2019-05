Puel strizza l'occhio al Real Betis: "Mi piacerebbe allenare in Spagna"

© foto di Federico De Luca

Dopo l'esonero dalla panchina del Leicester, Claude Puel è pronto a ripartire da un nuovo progetto già a partire da questa estate. L'allenatore francese è stato accostato con forza alle panchine di Saint-Etienne e Marsiglia, ma pare avere altre idee per il futuro: "Vorrei un club grande o uno che abbia l'ambizione di diventarlo. Se ci fosse una buona proposta, mi piacerebbe allenare in Spagna". In questo ultimo caso, si alimentano quindi le voci che parlano di un possibile approdo del tecnico sulla panchina del Real Betis. A riportarlo è AS.