Puyol: "Bravo Real. 4 UCL in 5 anni con uno dei Barça migliori di sempre"

Ha fatto fortemente discutere, in casa Barcellona, il tweet dello storico ex capitano Carles Puyol per felicitare il Real dopo la vittoria della Champions. "Complimenti madridisti. Quattro Champions in cinque anni con uno dei Barcellona migliori della storia. Dobbiamo riflettere riguardo alle priorità". Parole che nascondono - neanche troppo - una frecciatina nei confronti della dirigenza blaugrana, che da tre anni saluta la Champions ai quarti di finale.

Enhorabuena madridistas. 4 Champions en 5 años con uno de los mejores Barça de la historia... tenemos que reflexionar en las prioridades. — Carles Puyol (@Carles5puyol) 26 maggio 2018