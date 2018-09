Puyol: "Rispetto per Modric ma il migliore è senza dubbio Messi"

Carles Puyol è tornato a parlare a proposito del Fifa The Best, premio assegnato a Modric. "Rispetto la decisione di darlo a Modric ma per me Messi è il migliore al mondo senza nessun dubbio. Credo che gli addetti ai lavori sappiano perfettamente chi è il più forte. Modric è un grandissimo calciatore ma ripeto, il migliore è Messi".