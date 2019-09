La Svezia cerca punti qualificazioni contro le Isole Far Oer, in una trasferta non propriamente agevole. Andersson manda in campo il classico 4-4-2 con Olsen tra i pali. In mediana Ekdal, mentre la coppia d'attacco verrà formata da Quaison e Berg. In panchina John Guidetti, attaccante dell'Alaves:

Isole Far Oer (4-3-3): Nielsen; Askham, Gregersen, Baldvinsson, Davidsen; Hansson, Hendriksson, Joensen; Vatnhamar, Edmundsson, Frederiksberg. C.t.: Lars Olsen

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Bengtsson; Isak, Larsson, Ekdal, Olsson; Quaison, Berg. C.t.: Jan Andersson