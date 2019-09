© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un solo "italiano", Kostas Manolas, dal primo minuto in Finlandia-Grecia, formazione valida per il girone J, in cui i finnnici puntano a tenere il passo della Nazionale di Mancini e la Grecia ad approfittare del passo falso dell'Armenia. Ecco le formazioni ufficiali.

Finlandia (4-4-2): Hradecky; Raitala, Toivio, Arajuuri, Uronen; Lod, Sparv, Kamara, Soiri; Pukki, Tuominen. Allenatore: Markku Kanerva.

Grecia (4-2-3-1): Barkas; Torosidis, Papastathopoulos, Manolas, Stafylidis; Bouchalakis, Kourbelis; Kolovos, Vrousai, Masouras; Koulouris. Allenatore: John van 't Schip.