© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Danimarca sfida Gibilterra nel match valevole per la quinta giornata del girone D delle qualificazioni europee. I danesi devono assolutamente vincere per poter mettere pressione a Svizzera e Irlanda. Tomasson schiera il 4-3-1-2, con Eriksen alle spalle di Poulsen e Gytkjaer. In difesa Kjaer, nuovo centrale dell'Atalanta.

Gibilterra (4-5-1): Coleing; Sergeant, Chipolina R., Chipolina J., Olivero; Britto, And. Hernandez, Annesley, Walker, Ant. Hernandez; De Barr. C.t.: Julio Ribas



Danimarca (4-3-1-2): Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Stryger Larsen; Skov, Hojbjerg, Delaney; Eriksen; Poulsen, Gytkjaer. C.t.: Jon Dahl Tomasson