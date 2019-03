© foto di Insidefoto/Image Sport

Nelle tre gare delle 18 sono arrivati tre successi per Irlanda, Malta e Svezia. La squadra di McCarthy ha battuto 1-0 Gibilterra in trasferta e con un 2-1 Malta ha avuto la meglio delle Isole Far Oer. Vince anche la Svezia che ha avuto la meglio della Romania per 2-1 grazie ai gol di Quaison e Claesson.

QUAL. EURO 2020

Georgia-Svizzera 0-2

Gibilterra-Irlanda 0-1

Malta-Isole Far Oer 2-1

Svezia-Romania 2-1

20.45 Italia-Finlandia

20.45 Bosnia-Armenia

20.45 Liechtenstein-Grecia

20.45 Spagna-Norvegia