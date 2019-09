Qual. Euro 2020 - Scozia-Belgio, le formazioni: Lukaku e Mertens titolari

© foto di Insidefoto/Image Sport

In campo ad Hampden Park, ore 20.45, Scozia e Belgio nella sfida valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei. In campo nei belgi due rappresentanti di peso della Serie A, l'interista Lukaku e il napoletano Mertens, entrambi nell'attacco del ct Martinez. Ecco le formazioni.

Scozia (4-3-3): Marshall; O'Donnell, Mulgrew, Cooper, Robertson; McLean, McGregor, McTominay; Christie, Phillips, Snodgrass.

Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, Chadli; Mertens, Lukaku, De Bruyne.