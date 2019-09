Qual. Euro2020, Girone B: il Portogallo trova la prima vittoria

© foto di Imago/Image Sport

In questo sabato di qualificazioni agli Europei 2020 sono scese in campo le squadre del Girone B. Al comando troviamo sempre l'Ucraina che ha trovato la quarta vittoria consecutiva in cinque gare battendo 3-0 la Lituania. Al secondo posto invece c'è il Portogallo che dopo due pareggi di fila ha trovato la prima vittoria del girone battendo 4-2 la Serbia ed è salita così a 5 punti in classifica, a -8 dagli ucraini ma la squadra di Cristiano Ronaldo ha due gare in meno rispetto la capolista. La Serbia invece resta a quota 4 insieme al Lussemburgo.

GIRONE B

Lituania-Ucraina 0-3

Serbia-Portogallo 2-4

CLASSIFICA: Ucraina 13, Portogallo 5*, Serbia 4**, Lussemburgo 4**, Lituania 1**

*due gare in meno

**una gara in meno