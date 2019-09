Qual. Euro2020, Girone F: Spagna a punteggio pieno, Romania terza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sesta vittoria di fila per la Spagna che con i quattro gol rifilati alle Far Oer è arrivata a 18 punti in classifica, staccando la Svezia seconda che è stata fermata dalla Norvegia in casa. Bene la Romania salita al terzo posto a quota 10 punti, a -1 dalla Svezia seconda e risale anche la Norvegia quarta con nove punti.

QUAL. EURO2020

GIRONE F

Spagna-Far Oer 4-0

Svezia-Norvegia 1-1

Romania-Malta 1-0

CLASSIFICA: Spagna 18, Svezia 11, Romania 10, Norvegia 9, Malta 3, Far Oer 0.