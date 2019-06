Qual. Euro2020, Gruppo A: Jankto e Schick trascinano la Rep. Ceca

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Altro turno di riposo nel Gruppo A per l'Inghilterra, che ha disputato la Final Four di Nations League. I Tre Leoni restano comunque in vetta e vengono agganciati dalla Repubblica Ceca, che batte il Montenegro grazie anche alle reti di Jankto e Schick. Nell'altra sfida impresa di Kosovo in Bulgaria, vittoria maturata al 93'.

Risultati

Bulgaria-Kosovo 2-3: 14' Rashica, 43' Popov (B), 55' Dimitrov (B), 64' Muriqi, 93' Rashani

Rep. Ceca-Montenegro 3-0: 18' Jankto, 49' aut. Kopitovic, 82' rig. Schick

Classifica

Inghilterra 6

Rep. Ceca 6

Kosovo 5

Bulgaria 2

Montenegro 2