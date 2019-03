© foto di Imago/Image Sport

Grande equilibrio nel Gruppo B di qualificazione a Euro 2020. Il Portogallo, campione in carica, pareggia ancora, stavolta in casa contro la Serbia: Tadic apre le marcature, ma Pereira pareggia e rende meno amara la serata per i lusitani, preoccupati - come la Juventus - per l'infortunio di Cristiano Ronaldo, uscito al 30' per un problema muscolare. In testa così va l'Ucraina di Shevchenko, che espugna al 93' Lussemburgo grazie un'autorete di Rodrigues.

Portogallo-Serbia 1-1: 7' (rig.) Tadic, 42' Pereira

Lussemburgo-Ucraina 1-2: 34' Turpel (L), 40' Tsygankov, 94' Rodrigues (aut.)

CLASSIFICA

Ucraina 4

Lussemburgo 3

Portogallo 2

Serbia 1 *

Lituania 1 *

(* una partita in meno)