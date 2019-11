© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel Gruppo C di qualificazione agli Europei 2020, è arrivata l'importante vittoria della Germania che ha battuto 4-0 la Bielorussia qualificandosi per la fase finale della competizione. Si qualifica anche l'Olanda che ha due punti in meno dei tedeschi e nonostante lo 0-0 in casa dell'Irlanda del Nord con gli scontri diretti a favore. Ma questo è un pareggio che costringere gli olandesi a scendere al secondo posto del girone.

QUAL. EURO2020

Sabato 16/11

Germania-Bielorussia 4-0

Irlanda del Nord-Olanda 0-0

Classifica: Germania 18, Olanda 16, Irlanda 13, Bielorussia 4, Estonia 1.