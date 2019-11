© foto di Imago/Image Sport

Con il 3-1 rifilato alla Slovacchia in rimonta, la Croazia si è qualificata all'Europeo 2020 guadagnando anche il primo posto nel girone con 17 punti, ben cinque in più dell'Ungheria che nell'ultima gara contro il Galles, a quota 11, si giocherà il secondo posto. Ancora in ballo la Slovacchia che nonostante la sconfitta di questa sera ha 10 punti e nell'ultima giornata affronterà l'Azerbaigian ma deve sperare in un pareggio tra Ungheria e Galles e sulla prima in caso di parità è in vantaggio negli scontri diretti.

QUAL. EURO2020 - GRUPPO E

Croazia-Slovacchia 3-1

Azerbaigian-Galles 0-2

Classifica: Croazia 17, Ungheria 12, Galles 11, Slovacchia 10, Azerbaigian 1.