Qual. Euro2020, Gruppo G: Polonia, Austria e Slovenia a valanga

Polonia e Slovenia sul velluto nel quarto turno del Gruppo G. Piatek e Lewandowski trascinano i polacchi nello scontro al vertice contro Israele, mentre Ilicic è mattatore con un doppietta nel 5-0 rifilato in trasferta alla Lettonia. Vince anche l'Austria, in rimonta contro la Macedonia: in rete Lazaro, obiettivo dell'Inter, poi i biancorossi dilagano.

Risultati

Lettonia-Slovenia 0-5: 24' e 27' Crnigoj, 29' e 44' rig. Ilicic, 47' Zajc

Macedonia-Austria 1-4: 18' aut. Hinteregger, 39' Lazaro (A), 61' e 82' Arnautovic (A), 85' Laimer (A)

Polonia-Israele 4-0: 35' Piatek, 56' rig. Lewandowski, 59' Grosicki, 84' Kadzior

Classifica

Polonia 12

Israele 7

Austria 6

Slovenia 5

Macedonia 4

Lettonia 0