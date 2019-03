© foto di Imago/Image Sport

Francia e Turchia in fuga nel Gruppo H di qualificazione a Euro 2020. Calhanoglu e soci si sbarazzano nel pomeriggio della non irresistibile Moldavia grazie alla doppietta di Tosun e alle reti di Kaldrim e Ayhan. Poker anche per i campioni del Mondo in carica: Islanda abbattuta dai colpi di Umtiti, Giroud, Mbappé e Griezmann. Finita l'era Panucci, l'Albania torna al successo sul campo di Andorra: Sadiku, Balaj e Abrashi firmano l'aggancio all'Islanda in classifica.

Turchia-Moldavia 4-0: 24' Kaldrim, 26' e 53' Tosun, 70' Ayhan

Andorra-Albania 0-3: 21' Sadiku, 88' Balaj, 96' Abrashi

Francia-Islanda 4-0: 12' Umtiti, 68' Giroud, 78' Mbappe, 84' Griezmann

CLASSIFICA

Francia 6

Turchia 6

Albania 3

Islanda 3

Andorra 0

Moldavia 0