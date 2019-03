Qual. Euro2020, le gare delle 18: Austria e Croazia ko, vince la Scozia

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

E' arrivata qualche sorpresa nelle gare di qualificazione ad Euro2020 delle ore 18. L'Austria infatti è stata sconfitta in rimonta per 4-2 in casa dell'Israele nonostante la doppietta di Arnautovic e la Croazia è stata battuta 2-1 dall'Ungheria nonostante il vantaggio iniziale Rebic. Infine ha trionfato la Scozia in casa di San Marino per 2-0.

EURO 2020 - QUALIFICAZIONI DOMENICA 24/03

Galles-Slovacchia 1-0

Kazakistan-Russia 0-4

Israele-Austria 4-2

San Marino-Scozia 0-2

Ungheria-Croazia 2-1

20.45 Cipro-Belgio

20.45 Irlanda del Nord-Bielorussia

20,45 Olanda-Germania

20.45 Polonia-Lettonia

20.45 Slovenia-Macedonia