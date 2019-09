Qual. Euro2020: poker della Spagna, pari Grecia. 1-1 per la Svezia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella serata di qualificazioni agli Europei 2020, oltre alla vittoria dell'Italia bisogna registrare il poker della Spagna che ha travolto le Isole Far Oer con le doppiette di Rodrigo e Paco Alcacer. 1-1 invece per la Svezia che ha pareggiato con la Norvegia grazie alla rete di Forsberg che ha risposto a Johansen, e anche per la Grecia ripresa dal Liechtenstein in casa.

QUALIFICAZIONI EURO2020 - 8 SETTEMBRE

Armenia-Bosnia 4-2

Georgia-Danimarca 0-0

Romania-Malta 1-0

Svizzera-Gibilterra 4-0

Finlandia-Italia 1-2

Grecia-Liechtenstein 1-1

Spagna-Far Oer 4-0

Svezia-Norvegia 1-1