Qual. Euro2020: poker Francia e Portogallo, la Turchia vince di misura

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella serata di qualificazione ai Europei 2020, bene la Francia che ha rifilato un netto 4-1 all'Albania. Doppietta di Coman e reti di Giroud e Ikone per la squadra di Deschamps che ha sbagliato anche un calcio di rigore con Griezmann nel primo tempo. Vittoria e poker anche per il Portogallo che ha battuto 4-2 la Serbia in trasferta con i gol di Carvalho, Guedes, Ronaldo e Bernardo Silva. Vince di misura invece la Turchia che ha battuto 1-0 Andorra con la rete di Tufan.

QUALIFICAZIONI EURO2020 - SABATO 7 SETTEMBRE

Kosovo-Repubblica Ceca 2-1

Inghilterra-Bulgaria 4-0

Lituania-Ucraina 0-3

Islanda-Moldavia 3-0

Francia-Albania 4-1

Serbia-Portogallo 2-4

Turchia-Andorra 1-0