Nella serata di qualificazione agli Europei 2020, è arrivata la vittoria della Germania che si è qualificata travolgendo per 4-0 la Bielorussia con le reti di Ginter, Goretzka e la doppietta di Kroos. Nello stesso girone dei tedeschi invece l'Olanda non è andata oltre lo 0-0 in casa dell'Irlanda ma non rimanda la qualificazione perché basta questo punto. Vince in rimonta invece la Croazia che ha battuto 3-1 la Slovacchia e come l'Austria che ha rifilato un 2-1 alla Macedonia firmato da Alaba e Lainer, ha ottenuto il pass per la fase finale degli Europei. Infine 2-1 della Polonia a Israele: a segno Piatek.

QUAL. EURO2020

SABATO 16/11

Cipro-Scozia 1-2

Azerbaigian-Galles 0-2

Russia-Belgio 1-4

San Marino-Kazakista 1-3

Slovenia-Lettonia 1-0

Giocate in serata

Austria-Macedonia 2-1

Croazia-Slovacchia 3-1

Germania-Bielorussia 4-0

Irlanda del Nord-Olanda 0-0

Israele-Polonia 1-2