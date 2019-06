Qual. Euro2020: segna Perisic, Croazia-Galles 2-1. Vince anche l'Islanda

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nelle due gare di qualificazione ad Euro2020 delle 15 la Croazia ha battuto 2-1 il Galles, mentre l'Islanda ha avuto la meglio dell'Albania per 1-0. La squadra di Salic ha trionfato grazie ad un autogol di Lawrence e al gol in apertura di secondo tempo, dell'interista Perisic mentre i gallesi nel finale hanno tentato di riaprire la gara con la rete di Brooks. Con questo successo la Croazia sale in testa al Girone E a quota 6 punti in attesa di Slovacchia e Ungheria, mentre il Galles resta a quota 3. L'Islanda invece ha battuto di misura l'Albania grazie alla rete di Gudmundsson e sale a 6 punti nel girone H della Francia.

QUAL. EURO2020

Croazia-Galles 2-1

Islanda-Albania 1-0