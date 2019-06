© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nessun problema per la Slovacchia, che dilaga in trasferta contro l'Azerbaigian nella sfida valida per la terza giornata del Gruppo E delle qualificazioni a Euro2020. Finisce 5-1: in rete Lobotka, Kucka, Hamsik (doppietta) e Hancko, di Sheydaev il gol dei padroni di casa. Con questo successo, gli slovacchi raggiungono in testa Ungheria (che affronterà il Galles stasera) e Croazia.

Classifica

Slovacchia 6

Ungheria 6

Croazia 6

Galles 3

Azerbaigian 0