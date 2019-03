Qual. Europei 2020: pari tra Bosnia e Grecia, spettacolo in Norvegia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due clamorosi 3-3 scuotono la serata di Qualificazioni Europei 2020: la Danimarca recupera tre reti di scarto in casa della Svizzera, mentre la Norvegia acchiappa un punto in extremis nella sfida tutta scandinava contro la Svezia. Suda ma vince la Spagna a Malta, mentre l'Italia passeggia sul Liechtenstein a Parma. Nel girone degli Azzurri frenano sia Grecia che Bosnia: i padroni di casa vanno avanti 2-0 ma un fallo di Pjanic in area, con conseguente rosso, rimette in gara gli ellenici, che alla fine ottengono anche il pari. Di seguito i risultati delle gare per le qualificazioni per gli Europei di stasera:

Armenia-Finlandia 0-2

(14' Jensen, 78' Soiri)

Bosnia-Erzegovina-Grecia 2-2

(10' Visca (B), 15' Pjanic (B), 64' rig. Fourtounis (G), 85, Kolovos (G))

Italia-Liechtenstein 6-0

(17' Sensi, 32' Verratti, 35', 45' Quagliarella, 70' Kean, 77' Pavoletti)

Irlanda-Georgia 1-0

(36' Hourihane)

Malta-Spagna 0-2

(31', 73' Morata)

Norvegia-Svezia 3-3

(41' Johnsen (N), 59' King (N), 70' Claesson (S), 86, 91' Quaison (S), 97' Kamara)

Romania-Far Oer 4-1

(26' Deac (R), 29', 33' Keseru (R), 40' rig. Davidsen (F), 63' Puscas (R))

Svizzera-Danimarca 3-3

(19' Freuler (S), 66' Xhaka (S), 76' Embolo (S), 84' Jorgensen (D), 88' Gytkjaer (D), 93' Dalsgaard (D))