© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Il Real Madrid ha deciso di risolvere il contratto che legava Santiago Solari al club come allenatore della prima squadra e, allo stesso tempo, gli ha offerto di restare all'interno della società". Oltre ad annunciare il clamoroso ritorno in panchina di Zinedine Zidane, i blancos hanno informato che Solari potrà continuare a lavorare per il Real, con un incarico però ancora da definire.