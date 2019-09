© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Successo della Bielorussia per 2-1 in Estonia in una sfida valida per il Gruppo C di qualificazione a Euro 2020. Decisivo Skavysh al 92'. In precedenza vantaggio firmato Naumov al 48' e pari di Sorga al 54'.

Questa la classifica provvisoria:

Irlanda del Nord 12 (4 partite)

Germania 9 (3)

Olanda 3 (2)

Bielorussia 3 (5)

Estonia 0 (4)