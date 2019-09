© foto di Insidefoto/Image Sport

Di seguito i risultati del Gruppo E di qualificazione a Euro 2020. Spicca il netto successo della Croazia in Slovacchia. I vicecampioni del mondo agganciano al primo posto in classifica l'Ungheria. Bale salva il Galles e lo tiene in corsa qualificazione.

SLOVACCHIA-CROAZIA 0-4 - 45' Vlasic, 46' Perisic, 72' Petkovic, 89' Lovren

GALLES-AZERBAIGIAN 2-1 - 26' Pasayev aut. (G), 58' Emreli (A), 84' Bale (G)

Classifica

Ungheria 9 (4)

Croazia 9 (4)

Galles 6 (4)

Slovacchia 6 (4)

Azerbaigian 0 (4)