Qualificazioni Euro 2020, Gruppo G: la Slovenia approfitta del pari polacco

Il pareggio tra Polonia e Austria permette alla Slovenia di tornare a inserirsi nella lotta per il primo posto del girone vista la vittoria conquistata in casa negli ultimi minuti contro Israele. Giochi ancora apertissimi per tutto il girone vista la risicata distanza tra le varie Nazionali che escludono solo la Lettonia ancora ferma a 0 punti dopo 6 gare disputate.

I risultati di oggi:

Lettonia-Macedonia del Nord: 0-2 (14' Pandev, 17' Bardi)

Polonia-Austria: 0-0

Slovenia-Israele: 3-2 (43' 90' Verbic (S), 50' Natcho (I), 63' Zahavi (I), 66' Bezjak (S))

La classifica:

1- Polonia 13

2- Slovenia 11

3- Austria 10

4- Macedonia 8

5- Israele 8

6- Lettonia 0