© foto di Insidefoto/Image Sport

Netto successo dell'Islanda in casa contro la Moldova in una sfida valida per il Gruppo H di qualificazione a Euro 2020. 3-0 il finale con le reti di Sigthorsson, Bjarnason e autorete di Mudrac. In attesa di Francia-Albania e Turchia-Moldova questa è la classifica provvisoria:

Islanda 12 (5 partite)

Turchia 9 (4)

Francia 9 (4)

Albania 6 (4)

Moldova 3 (5)

Andorra 0 (4)