Qualificazioni Euro 2020 - Gruppo I: Belgio a un punto dall'Europeo

Dopo la vittoria a valanga di oggi contro la Scozia in trasferta, manca solo un punto al Belgio di Lukaku (in gol anche stasera) per qualificarsi al prossimo Europeo, qualificazione che dovrebbe già arrivare alla prossima sfida contro San Marino. Quattro reti e nessun appello per gli scozzesi che adesso sono a un passo dall'eliminazione. Anche la Russia, con la vittoria casalinga contro il Kazakhstan per 1-0 conquistata negli ultimi minuti, è molto vicina alla qualificazione. La vittoria di Cipro contro San Marino smuove il centro della classifica ma non cambia niente ai fini delle qualificazioni visto che non pare esserci dubbio su chi ce la farà e chi no a quattro partite dalla fine.

I risultati di oggi:

Russia-Kazakhstan: 1-0 (89' Mario Fernandes)

San Marino-Cipro: 0-2 (2' 73' Kousoulos, 39' Papoulis, 75' Artymatas)

Scozia-Belgio: 0-3 (9' Lukaku, 24' Vermaelen, 32' Alderweireld, 82' De Bruyne)

La classifica:

1- Belgio 18

2- Russia 15

3- Kazakhstan 7

4- Cipro 7

5- Scozia 6

6- San Marino 0