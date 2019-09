© foto di Insidefoto/Image Sport

Di seguito i risultati del Gruppo I di qualificazione a Euro 2020. Tutto facile per il Belgio che cala il poker a San Marino e si mantiene a punteggio pieno. Panchina per Lukaku mentre Mertens entra a partita in corso e va in gol due minuto dopo l'ingresso in campo. Colpo della Russia in Scozia.

SAN MARINO-BELGIO 0-4 - 43' rig. e 92' Batshuayi, 57' Mertens, 63' Chadli

SCOZIA-RUSSIA 1-2 - 10' McGinn (S), 40' Dzyuba (R), 59' aut. O'Donnell (R)

CIPRO-KAZAKISTAN 1-1 - 2'Schetkin (K), 39' Sotiriou (C)

Classifica

Belgio 15 (5 partite)

Russia 12 (5)

Kazakistan 7 (5)

Scozia 6 (5)

Cipro 4 (5)

San Marino 0 (5)