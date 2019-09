Qualificazioni Euro 2020, la Croazia delude: 1-1 in Azerbaigian

© foto di Imago/Image Sport

Dopo il successo roboante sulla Slovacchia, la Croazia impatta a sorpresa in Azerbaigian, con i padroni di casa che ottengono anche il primo punto in classifica grazie all'1-1 finale firmato da Modric e Khalilzada, subentrato nella ripresa a Pashaev. Inutile gli assalti finali dei croati, che stasera rischiano anche di perdere il primo posto in favore dell'Ungheria, la quale ospita la Slovacchia.