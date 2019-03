Qualificazioni Euro 2020, le ufficiali di Armenia-Finlandia: c'è Mkhitaryan

Sono appena state annunciate le formazioni ufficiali di Armenia e Finlandia, che alle ore 18 si sfideranno a Yerevan per la seconda gara di qualificazione a Euro 2020. Entrambe le Nazionali sono reduci da una sconfitta all'esordio nel gruppo J: 1-2 per l'Armenia in Bosnia, 0-2 per la Finlandia in Italia. Ecco i due schieramenti:

Armenia (4-2-3-1): Airapetyan; Hovhannisyan, Haroyan, Calisir, Daghbashyan; Mkhitaryan, Grigoryan; Özbiliz, Ghazaryan, Babayan; Briasco. Ct: Gyulbudaghyants.

Finlandia (3-5-2): Hradecky; Toivio, Granlund, Arajuuri; Jensen, Sparv, Pirinen, Lod, Kamara; Hämäläinen, Pukki. Ct: Kanerva.