Un incidente stradale può costare davvero caro. Ne sa qualcosa Richard Keogh, difensore 33enne che, secondo quanto riportato dalla stampa britannica, è stato licenziato oggi dal Derby County, club militante in Championship. Tutto nasce dal 24 settembre, il giorno in cui Keogh (col compagno Tom Lawrence in macchina) è andato a sbattere contro un lampione, alla guida della sua vettura.

Un anno di stop. In conseguenza dell'incidente, Keogh si è dovuto sottoporre a intervento chirurgico per le pesanti lesioni ai legamenti del ginocchio riportate nell'incidente. Tempi di rientro? 12-14 mesi. Troppi, per il Derby County, anche perché Keogh ha ammesso di essere stato ubriaco alla guida. Lui, Lawrence e Mason Bennet (altro loro compagno di squadra) hanno evitato la prigione, cavandosela con 180 ore di lavori socialmente utili. La vicenda ha ovviamente avuto degli strascichi sportivi: in particolare, il Derby avrebbe offerto a Keogh una parte del compenso dovuto fino al termine del suo contratto. Al rifiuto del giocatore, la società avrebbe optato per le maniere forti. A questo punto, è più che probabile che la vicenda prosegua nelle aule giudiziarie inglesi.