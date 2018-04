Quaranta volte Cristiano Ronaldo: tutti i gol del re d'Europa nel 2017-18

© foto di J.M.Colomo

E sono 40. Col gol segnato ieri nel derby di Madrid, Cristiano Ronaldo anche quest'anno ha raggiunto quota 40 con la maglia del Real. Nonostante la squalifica nelle prime quattro giornate di Liga, nonostante i problemi col fisco e nonostante i soliti, insistenti, rumors di mercato. Non certo una novità, visto che nelle ultime sette stagioni la stella portoghese è sempre riuscita a superare i la soglia dei 40 centri coi blancos: alla sua prima esperienza in Spagna, nel 2009-2010, i sigilli erano stati infatti "solamente" 35; poi, rispettivamente, 53 nel 2010-2011, 60 nel 2011-2012, 55 nel 2012-2013, 51 nel 2013-2014, 61 nel 2014-2015, 51 nel 2015-2016 e 42 nel 2016-2017. Una bella conferma, dunque, per il classe '85, proprio nell'anno in cui in tanti lo davano per acabado. CR7, invece, ha risposto sul campo, ancora una volta. A suon di gol pesantissimi e sempre decisivi, dimostrandosi il più forte del mondo. Insieme a Leo Messi, ovviamente. A ognuno la sua preferenza.

Questi, nel dettaglio, tutti i numeri di Cristiano Ronaldo in questa stagione:

La Liga: 23 gol e 5 assist in 24 presenze

Champions League: 14 gol e 2 assist in 9 presenze

Mondiale per Club: 2 gol in 2 presenze

Supercoppa UEFA: 1 presenza

Supercoppa di Spagna: 1 gol in 1 presenza