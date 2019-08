Quaresma scaricato: "Il presidente del Besiktas non mi vuole più qui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Besiktas scarica Ricardo Quaresma. L'esterno d'attacco portoghese, classe '83, ha annunciato sui social di essere stato messo ufficialmente sul mercato dai bianconeri. "Il presidente del Besiktas mi ha appena informato che non mi vuole più all'interno della squadra. Sto lavorando per risolvere questa situazione, durante i prossimi giorni annuncerò il mio futuro in conferenza stampa. Grazie per la comprensione e il supporto", le parole dell'ex Inter.