R. Madrid, Butragueno: "Abbiamo avuto forza mentale. Vinicius va protetto"

Emilio Butragueño, direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid, ha analizzato la vittoria nel derby di Madrid: "Abbiamo avuto la forza mentale per superare le avversità e vincere la partita. Vinicius? Ha solo 18 anni, ma è una costante minaccia, poi Bale ha chiuso la gara, abbiamo molta fiducia in lui. E' un ragazzo di 18 anni che viene dal Brasile, la gente potrebbe pensare che non si adatterà a Madrid, alla pressione al Bernabeu. Ma lo vediamo crescere in ogni partita e che si sente sempre meglio. Noi siamo molto felici e dobbiamo aiutarlo, giocare a Madrid significa un sacco di cose, dobbiamo proteggerlo per essere un giocatore migliore".