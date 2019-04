© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid, Emilio Butragueño ha elogiato Karim Benzema, autore dei due gol contro l'Eibar per il 2-1 conquistato in rimonta dal blancos: "Oggi meritava più gol per la prestazione che ha fatto, è stato fondamentale. L'Eibar ha giocato con la difesa avanzata, molto alta e dietro hanno lasciato molto spazio. Karim si sentiva molto a suo agio, ha giocato in maniera eccezionale".