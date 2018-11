R. Madrid, Butragueno: "Ko duro da digerire, vinciamo con la Roma"

© foto di Marco Conterio

Dopo la sconfitta rimediata per 3-0 in casa dell'Eibar, il direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid Emilio Butragueno ha commentato la prestazione della squadra di Solari ai microfoni di BeIn Sports: "Ci aspettavamo quella pressione, ma loro hanno vinto tutti i duelli, le palle lunghe e sono stati in partita, erano molto attenti e molto concentrati e hanno meritato di vincere. Per noi è un risultato molto difficile. Non ce lo aspettavamo, ma martedì avremo un'altra partita importante in un'altra competizione e speriamo di vincere ancora. È una giornata difficile per noi. Deve servirci per il futuro e per la partita di martedì ".