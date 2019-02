© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata nel derby, Casemiro ha commentato la gara ai microfoni di Real Madrid TV: "Senza dubbio sono molto felice, non solo per il gol ma anche per il gioco della squadra, possiamo vedere che siamo ad un livello molto alto. Congratulazioni a tutti, abbiamo fatto una grande partita. Ora abbiamo superato l'Atletico in classifica e penso che abbiamo dimostrato di essere sulla strada giusta, questa è la via per il successo. Abbiamo giocato contro un grande rivale, con un allenatore che sa quello che vuole e penso che abbiamo fatto una grande partita".