R. Madrid, Courtois: "Felice qui, competizione normale: decide il tecnico"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima partita con il Real Madrid per Thibuat Courtois che nella sfida contro il Leganes è stato schierato dal primo minuto in porta da Lopetegui. Il portiere belga dopo la gara ha detto: "Sono molto felice di poter giocare qui per il Real Madrid, è il miglior club del mondo. Sono spesso stato dall'altra parte (all'Atlético) ma giocare al Bernabeu con questi tifosi è molto speciale e sono molto contento di aver fatto una buona partenza e abbiamo vinto. Non ho avuto molto lavoro ma quello che dovevo fare, l'ho fatto bene. Competizione? Abbiamo tre buoni portieri, diamo il meglio di noi stessi in ogni allenamento e facciamo tutto perché l'allenatore abbia delle scelte difficili da fare. Poi decide sempre il tecnico".