R. Madrid, Courtois: "Mbappé? Non so se verrà ma sarà il benvenuto"

Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, è stato ospite del GP di Francia in Formula 1 e ha parlato con i giornalisti del possibile arrivo di Mbappé al Real Madri: "Se verrà al Bernabéu? Non lo so, so solo quello che leggo dalla stampa. Ma è chiaro che giocatori come lui saranno sempre i benvenuti al Real Madrid", ha spiegato il portiere belga.