R. Madrid, Courtois: "Tornata un po' di felicità, vittoria importante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro il Valladolid, Thibuat Courtois ha commentato il momento del Real Madrid: "Il calcio è fatto di fiducia. Oggi abbiamo giocato contro una squadra che si è difesa molto bene. Non esistono partite facili e dobbiamo continuare così. E ' stato importante vincere, tenere la porta inviolata e non subire gol, abbiamo giocato contro una squadra tosta che non aveva perso nelle ultime partite e nel secondo tempo abbiamo fatto meglio rispetto al primo. Con fiducia ci abbiamo provato dal primo all'ultimo minuto. Via Lopetegui? Non credo che sia cambiato molto, è tornata un po' di felicità in allenamento perché quando vieni da una striscia così negativa non è facile".