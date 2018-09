R. Madrid-Espanyol, le formazioni ufficiali: blancos con Isco e senza Bale

© foto di J.M.Colomo

Alle 20.45 scenderà in campo il Real Madrid che affronterà l'Espanyol al Santiago Bernabeu. Dopo il successo arrivato contro la Roma, Julian Lopetegui ha deciso di schierare Isco e Asensio titolari e tenere Bale in panchina. Nell'Espanyol spazio a Piatti, Iglesias e Perez in attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

REAL MADRID: Courtois; Odriozola, Varane, Ramos, Nacho; Casemiro, Ceballos; Isco, Modric, Asensio; Benzema.

ESPANYOL: Diego López; Javi López, Naldo, Mario Hermoso, Dídac Vilà; Marc Roca, Darder, Granero; Piatti, Borja Iglesias, Hernán Pérez.