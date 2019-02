© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questa sera alle 20.45 il Real Madrid affronterà l'Alaves e Santiago Solari per questa sfida ha recuperato Mariano Diaz, rientrato dall'infortunio. Tuttavia il tecnico dei blancos ha lasciato ancora fuori dalla lista dei convocati ancora una volta Brahim Diaz, acquisto del mercato invernale che non gioca dallo scorso 16 gennaio. Dopo aver riposato in Copa del Rey, Modric torna a disposizione mentre per decisione tecnica Kroos non sarà a disposizione.

I CONVOCATI:

Navas, Courtois, Altube, Ramos, Nacho, Marcelo, Odriozola, Reguilón, Javi Sánchez, Modric, Casemiro, Marcos Llorente, Marco Asensio, Isco, Dani Ceballos, Mariano, Benzema, Lucas Vázquez, Benzema e Vinícius Junior.