R.Madrid, Lopetegui: "Se ci sarò col Barça? Di certo ci sarò col Plzen"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen. In merito al possibile esonero ha dichiarato: "Se sarò ancora l'allenatore del Real Madrid domenica contro il Barcellona? Per ora sono qui a parlare, non posso confermare altro al momento attuale. E sarò io l'allenatore domani. Il supporto del club? È Mi sembra normale, affronto la situazione giorno per giorno".