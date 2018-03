R. Madrid, Marcelo: "Le critiche non ci toccano. Neymar? Infortunio difficile"

© foto di J.M.Colomo

Dopo il 2-1 rifilato all'Eibar, il difensore del Real Madrid Marcelo ha parlato delle critiche ricevute in queste settimane dai blancos: "Dobbiamo vincere ogni partita, giocare bene soprattutto, è chiaro che a volte avremmo dovuto fare meglio ma abbiamo saputo giocare al loro gioco. Le critiche non ci condizionano affatto, perché quando facciamo cose nuove ci elogiano, non dobbiamo pensarci, facciamo quello che dobbiamo fare e ci concentriamo su ciò che il mister ci chiede di fare. Neymar? E' un infortunio molto difficile, anche io ne ho avuto uno simile".