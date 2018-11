R. Madrid, Ramos: "Capiamo i fischi, stiamo cercando di cambiare la situazione"

© foto di J.M.Colomo

Vittoria importante conquistata dal Real Madrid che in casa ha battuto 2-0 il Valladolid. Nel finale sono arrivati un autogol e un rigore che hanno consentito ai blancos di conquistare i tre punti e dopo la gara Sergio Ramos ha detto: "Quando le cose non vanno bene devi mantenere il sacrificio. Di fronte abbiamo avuto un rivale che sta facendo buoni risultati e non è una coincidenza. Comprendiamo la sensazione dei tifosi e i fischi, stiamo cercando di cambiare la situazione. I tifosi dopo il primo gol ci hanno restituito la fiducia di cui abbiamo bisogno. Vogliamo davvero continuare a lavorare e ottenere risultati".