© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta subita dal Real Madrid contro il Barcellona, Sergio Ramos ha parlato così: "L'altro giorno, nonostante hanno praticamente dominato la gara, il calcio è fatto di gol ed efficacia e non ce l'abbiamo fatta. In campionato avevamo l'opportunità di accorciare le distanze e non è stato così. Dobbiamo congratularci con loro per la partita e soprattutto per il risultato. Abbiamo avuto la possibilità per rimontare, non è stato così e quando ti mancano i gol, le cose scivolano via. Liga chiusa? E' aumentata nuovamente la distanza ed è un passo importante per loro. È un peccato non aver fatto risultato, ma continueremo a lottare fino alla fine".